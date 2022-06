Peste suina, analisi negative sulla carcassa del cinghiale trovato a Varazze

È risultato negativa alle analisi la carcassa del cinghiale rinvenuto ieri a Varazze al bordo della carreggiata sulla strada che dalla frazione di Alpicella porta alla località Faje.

Gli esami effettuati dall'istituto zooprofilattico hanno cosi scongiurato la positività alla peste suina africana. L'animale era stato recuperato dal servizio veterinario dell'Asl2.

Rimangono quindi 137 gli ungulati positivi alla peste suina, 84 per positività in Piemonte e 53 per positività in Liguria, nessuno nella provincia di Savona. L’ultimo caso è stato registrato in Piemonte, nella provincia di Alessandria a Novi Ligure (primo caso da quando è iniziata l’emergenza).