Nuovi varchi di ZTL e riduzione degli orari di fruibilità: ad Alassio l'incontro con le categorie

La notizia dei nuovi varchi di ZTL e la riduzione degli orari di fruibilità hanno inizialmente generato malumori presso talune categorie cittadine. Di ieri l'incontro del Sindaco Marco Melgrati e del Comandante di Polizia Municipale Francesco Parrella, con i rappresentanti delle Associazioni per illustrare il piano, contenuto nell'ordinanza sindacale, e per, eventualmente apportare modifiche concordate.

"L'ordinanza - ha detto il Sindaco, Marco Melgrati - non era ancora in vigore e il varco elettronico non era ancora posizionato: questo ci dava il tempo di confrontarci con quelle realtà che sono maggiormente interessate dalle disposizioni ivi contenute. Ma, cosa più importante, questa ordinanza è stata pensata sicuramente per motivi di sicurezza - in alta stagione le passeggiate sono ad altissima densità di traffico pedonale - ma anche per dare un'immagine di una città a misura d'uomo, accogliente. L'elevato numero di locali e di alberghi che insistono su Passeggiata Grollero, Cadorna e su Via Roma avrebbero un notevole ritorno di immagine a fronte di una significativa riduzione del traffico veicolare. Impossibile pensare di proseguire con una ztl con varchi aperti 24 ore su 24".

"Siamo consapevoli del fatto che per gli alberghi - ha aggiunto - la chiusura dei varchi comporta una riduzione dei tempi utili per il check in e il check out dei clienti. In proposito abbiamo individuato due ampie fasce orarie diurne, mentre per gli arrivi al di fuori degli orari previsti, si potrà fornire alla Polizia Municipale la targa del veicolo unito al pagamento di 5 Euro per accedere regolarmente"

L'ordinanza in prima battuta prevedeva le aperture dei varchi dalle 6 alle 11,3o e dalle 15 alle 18. A seguito dell'incontro l'orario è stato leggermente ampliato dalle 6 alle 12 e dalle 15 alle 18 per i clienti degli alberghi, per il carico e scarico da parte dei fornitori resta invariato: dalle 6 alle 10,30 per Passeggiata Cadorna e Via Roma, solo per via Cavour dalle ore 6 alle 11.

"A fine stagione poi - la conclusione di Melgrati - avvieremo il primo lotto di lavori su passeggiata Cadorna da Piazzetta Arenella a Piazza Doria. Sarà un intervento importante, spalmato su più stralci, ma che muterà profondamente il volto della passeggiata. Purtroppo l'aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali registrato quest'anno - oltre il 30% - ha costretto a rivedere gli importi a bilancio dei cantieri in corso e di quelli di prossima attivazione: una variazione di circa 2,5 mln che ha sottratto risorse al progetto di Passeggiata Cadorna, ma che certo non ci impedirà di avviarne il restyling. A maggior ragione, l'attivazione dei varchi, costituisce un passo doveroso per riqualificare l'area. Si tratta, infine, di un'ordinanza sperimentale. A fine stagione valuteremo se apportare ulteriori modifiche".

Nei prossimi giorni saranno posizionati i nuovi varchi elettronici e la relativa cartellonistica luminosa e non. L'attivazione sarà preceduta da apposita comunicazione.