Spotorno, il nome di Davide Astori per sempre legato alla sua grande passione: intitolato al vigile del fuoco scomparso un sentiero per mountain bike (FOTO)

Sarà ricordato attraverso una delle sue grandi passioni Davide Astori, il vigile del fuoco spotornese prematuramente scomparso a causa di una terribile malattia all'età di 45 anni lo scorso marzo. Ossia la mountain bike.

Nel pomeriggio di oggi l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Fiorini, collega sul posto di lavoro, altri pompieri e amici, non solo compagni di squadra, oltre alla moglie e la figlia, hanno infatti inaugurato e intitolato alla sua memoria un sentiero recuperato dall'associazione Spotorno Outdoor ASD che prenderà il nome di "Zak".

Si tratta di un percorso dalla lunghezza di circa 2 km tra le località Campei e Masca Bruciata, raggiungibile dalla strada intercomunale Tosse-Vado, che in un tratto terminale si unisce al sentiero "La Folia" fino al parco della Magiarda, recentemente recuperato e quindi praticamente fino al Rio Crovetto.

"Non c’è modo migliore per descrivere una persona se non attraverso le sue passioni - afferma il primo cittadino Fiorini - Delle passioni più importanti e profonde di Davide, Alessandra e Alice, saremo custodi e amici, di altre come la passione per la bicicletta saremo complici cercando di restituire un po' dell’affetto, della gentilezza e dell’amicizia che Davide ci ha donato".

"Parliamo di una vecchia strada vicinale ripresa e sistemata nell'ambito del progetto finanziato dal Golfo dell'Isola - spiega il sindaco - Un percorso diverso da quelli già esistenti, in un paesaggio con viste spettacolari ma abbastanza brullo: in questo caso il sentiero attraversa un bel bosco di querce e roveri".

"Grazie ai volontari di Spotorno Outdoor oggi possiamo intitolare questo sentiero a Davide Astori 'Zak' potendo così avere un’altra occasione per ricordarlo attraverso una delle sue passioni, ogni volta che percorreremo il sentiero a lui intitolato" conclude Fiorini.

La giornata si concluderà alle 19 con una pedalata serale in amicizia sui sentieri dell'entroterra spotornese terminando proprio con il nuovo sentiero intitolato a Davide. Il ricavato dell'evento sarà devoluto a un'associazione di volontariato scelta da Alessandra e Alice, vedova e figlia del povero Astori.