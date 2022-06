Torna la borsa Coop con il logo arcobaleno per sostenere la comunità LGBTQI+

Una shopper in cotone sulla quale il classico logo Coop abbandona il suo colore rosso, per assumere tutti quelli dell’arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti LGBTQI+.

Per il secondo anno consecutivo, nell’ambito della campagna “Close the Gap. Riduciamo le differenze”, Coop si impegna nella battaglia per il contrasto di tutte le discriminazioni, a partire da quelle determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

In occasione del mese del Pride e fino alla fine di settembre, in tutti i punti vendita Coop saranno in vendita le bag arcobaleno accompagnate dallo slogan “Prendi questa borsa e prendi posizione”. Un’iniziativa che vuole marcare, senza lasciare dubbi, quale sia la scelta di Coop sul tema, ma vuole anche contribuire concretamente a sensibilizzare sulla necessità dell’inclusione.

Parte del ricavato della vendita delle borse, ovvero 50 centesimi per ogni bag, sarà devoluto all’Arcigay a sostegno del progetto #hoqualcosadadirvi, una campagna di comunicazione che prevede la costruzione di un sito web in cui saranno raccolte testimonianze, video e fotografie inerenti il momento del coming out, in modo da valorizzarlo e sostenere le persone che decidono di dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale.

In Liguria le bag sono già disponibili in molti punti vendita genovesi e lo saranno in tutta la rete di vendita a partire dalla settimana prossima.