Il Tavolo della Pace a sostegno dei diritti e della dignità di tutti insieme al Vescovo di Savona-Noli

Le associazioni aderenti al “Tavolo della Pace” di Savona, venute a conoscenza della petizione promossa dal Dott. Andrea Cionci, "vogliono unitamente esprimere sostegno e piena solidarietà a Mons. Calogero Marino, Vescovo della Diocesi Savona-Noli, e al Reverendo Padre Pino Piva, condividendo il loro messaggio di riconoscimento dei diritti della persona e della dignità umana, di apertura e inclusione verso il prossimo, di accoglienza per tutte le sue diverse individualità e contro ogni forma di discriminazione".

“La Liguria è terra che ha dato i natali a Teresa Mattei, partigiana e Madre Costituente, che nell’art. 3 della nostra Costituzione ha voluto venisse introdotto quel principio, di fatto, per rendere sostanziale e non solo formale l’impegno alla rimozione di tutti gli ostacoli all’attuazione del principio di uguaglianza”, spiegano Acli, Aned, ANPI, Arci, Attac, Auser, Bottega della Solidarietà, CGIL, Emergency, Isrec, Italia Cuba, Libera, Officina della Pace e Udi. “È terra che ha avuto la fortuna di conoscere da vicino Don Gallo e ha imparato da lui ad essere solidale e vicina agli ultimi, agli emarginati e agli esclusi.”

“Questi insegnamenti preziosi sono radicati nella storia delle nostre comunità e non possiamo che essere a fianco di coloro che oggi li testimoniano con il loro impegno e il loro esempio”, concludono.