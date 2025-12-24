Borgio Verezzi, il 26 dicembre alle Opere Parrocchiali il pranzo solidale “Scaldiamo il Natale”

Il 26 dicembre alle ore 12.30, presso le Opere Parrocchiali della Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, si terrà il pranzo solidale “Scaldiamo il Natale”, un’iniziativa pensata per condividere lo spirito delle feste con chi vive momenti di solitudine o difficoltà.

"Natale è più bello quando si è insieme - spiegano dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi - Quest’anno vogliamo condividere la gioia delle Feste con chi magari si sente solo, con chi non ha una tavola a cui sedersi, con chi ha voglia di un po’ di calore, compagnia e sorrisi. Un pranzo semplice, buono, preparato con amore. Un’occasione per stare insieme, chiacchierare, sentirsi a casa".

Per info e prenotazioni sms o whatsapp: 335 6398728

Un invito aperto a tutti e da diffondere, affinché nessuno resti solo durante le feste.