Albissola Marina, auguri e solidarietà alla Casa di Riposo "Caterina Corrado"

Venerdì pomeriggio, la Casa di Riposo "Caterina Corrado" ha ospitato la consueta cerimonia degli auguri natalizi. Il Consiglio Direttivo, guidato dal presidente Roberto Giallombardo e composto dai consiglieri Tomaghelli e Moretti Girardengo, ha incontrato gli ospiti e il personale della struttura per un momento di condivisione istituzionale. L'incontro è stato l'occasione per ribadire l'importanza dell'ascolto attivo degli anziani, elemento considerato fondamentale per ottimizzare costantemente la qualità dei servizi resi dall'amministrazione comunale.

Il momento centrale dell'evento è stato la consegna dei doni, tra i quali spicca un presepe in ceramica realizzato e donato dal maestro Paolo Giallombardo in occasione delle festività. Secondo il presidente Giallombardo, l'opera testimonia il profondo legame storico che unisce i cittadini di Albissola a questa istituzione, definita un "fiore all'occhiello" per il territorio. Il gesto vuole sottolineare l'affetto della comunità verso una realtà assistenziale che continua a rappresentare un pilastro fondamentale del welfare locale.