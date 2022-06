Ultimo giorno di scuola nel savonese, per 4300 studenti concentrazione alta per esame di terza media e Maturità

L'ultimo giorno di scuola. Che porta con sé diversi emozioni, tra la gioia delle feste estive e la tristezza per chi in quinta elementare e terza media è pronto ad una nuova avventura scolastica.

Ma anche per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori che avranno "solo" l'esame di maturità per poter stare spalla a spalla con i propri compagni di avventura prima di iniziare o un percorso universitario o iniziare a raffrontarsi con la vita lavorativa.

Il Covid negli ultimi tre anni scolastici, quest'anno con difficoltà leggermente minori (anche se a gennaio/febbraio con l'aumento dei casi la gestione è tornata ad essere difficoltosa), ha messo a dura prova la tenuta del comparto e molti sono stati gli studenti che hanno pagato le difficoltà a cominciare dalla didattica a distanza stessa che ha chiaramente annullato di fatto la socialità. Alcuni hanno abbandonato il loro percorso di studi, altri hanno cambiato scuola, c'è chi ha faticato ad arrivare a questo 10 giugno.

L'esame di maturità nel frattempo è pronta a tornare quasi come prima della pandemia, ma con delle novità. La prima prova d'italiano è come sempre uguale per tutti, si svolgerà il 22 giugno, ed è composta da sette tracce ministeriali tra cui gli studenti potranno sceglierne una.

La seconda prova invece avrà per oggetto le materie d'indirizzo e non sarà ministeriale, le tracce verranno scelte dalle commissioni e saranno uguali per tutto l'istituto. Ci sarà anche l'orale che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) e proseguirà con domande di educazione civica e presentazione delle esperienze legate ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Cambiano quindi crediti e voti: 50 saranno punti di credito per il triennio e 50 per le prove, suddivisi nei 15 per la prima prova, 10 per la seconda e 25 per il colloquio. Ci saranno ancora i 5 punti bonus, ma verranno assegnati solo agli studenti che arriveranno all'esame con 50 punti di credito e nelle prove prenderanno almeno 30 punti.

Sono 2060 gli studenti savonesi che saranno impegnati nella Maturità (1951 interni, 59 esterni nelle scuole statali, 44 interni e 6 esterni nelle scuole paritarie).

Per quanto riguarda invece invece gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di Primo grado (terza media) invece in provincia di Savona sono in totale 2259 (2251 interni, 8 esterni, per la scuola statale 2177, 8 esterni; per la scuola paritaria 74 interni, nessuno esterno).