Torino: la culla di due grandi club

Conclusasi la 120a edizione della Serie A, si tirano le somme della stagione. Ricca e turbolenta, ha regalato molto sorprese, soprattutto in relazione al campionato del Torino, guidato da mister Juric. Giunto a occuparsi della squadra per sostituire Davide Nicola, l'allenatore Ivan Juric ha un passato da calciatore. L'arrivo sulla panchina del Torino ha segnato grandi cambiamenti, considerando che la squadra doveva puntare a qualcosa di più della sola salvezza nel campionato. Il lavoro del mister, che ha segnato il sodalizio coi granata, si è fondato non soltanto sull'evitare gli errori della stagione 2020-2021, ma anche sul migliorare nettamente le prestazioni della squadra. Già dai primi allenamenti dell'estate 2021, è stato evidente come abbia preso forma il Toro a trazione Juric. Le migliorie hanno riguardato tanto lo stile di gioco, quanto la tattica. Gli schemi adottati dall'allenatore sono stati innovativi rispetto a quelli degli anni precedenti, giocando su anticipi, raddoppi e recuperi palla. Il gioco del gruppo granata non è più quello di una squadra che aspetta gli avversari, ma di una che comanda la partita. Gli ultimi giocatori arrivati come Pobega, Zima, Ricci, Brekalo, Pellegri e Pjaca hanno regalato nuova linfa vitale ai granata, portando una freschezza inaspettata. Tra tutti, spicca Bremer Gleison, che non a caso è stato definito come il miglior difensore della Serie A dell'anno corrente. Grazie alle novità in fatto di giocatori e ai duri allenamenti di mister Juric, il Toro si è classificato al decimo posto e ha portato a casa 50 punti in classifica.

Oltre al Torino, l'omonima città ha dato i natali a un'altra società calcistica: la Juventus Football Club. Nota a livello internazionale con il nome di Juventus, si tratta della squadra di calcio più titolata d'Italia, oltre a essere una delle più rinomate in ambito mondiale. Il club venne fondato nel 1897, grazie ad alcuni liceali torinesi. A partire dal 1923, la società è in mano alla famiglia Agnelli, che, molto prima di altri gruppi imprenditoriali italiani, capì le enormi prospettive di crescita del settore del calcio professionistico. Sin dal suo esordio, la squadra ha utilizzato la maglia a strisce nere e bianche. Tra i giocatori che hanno segnato la storia del più grande club di calcio di Torino, spiccano Giampiero Boniperti e Omar Sivori, in tempo meno recenti, mentre, nell'epoca contemporanea, non si può non menzionare Alessandro Del Piero, Roberto Baggio e Gian Luigi Buffon.

