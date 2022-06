Incentivazione mobilità urbana a Savona, Albissola e Celle, la Provincia rimodula il progetto: fine interventi previsti nel 2024

Da 14 milioni 760 mila a 12 milioni 825 mila euro, con il cronoprogramma della fine degli interventi che si modifica da settembre 2023 al 31 dicembre 2024.

La Provincia di Savona ha comunicato la rimodulazione di alcuni interventi in merito al progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi-Smart Mobility" tramite la partecipazione al programma nazionale di mobilità del Ministero dell'Ambiente, che vede coinvolti i comuni di Savona, Albissola Marina e Celle Ligure e che prevede l'incentivazione di scelte di mobilità urbane degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.

Nel gennaio 2017 era stato sottoscritto tra la Provincia di Savona e la Ditta Insediamenti Produttivi Savonesi (I.P.S.), attualmente IRE, un accordo di collaborazione per l’affidamento dei servizi strumentali finalizzati alla presentazione della proposta progettuale, con il Ministero che nel 2018 aveva ammesso a cofinanziamento la proposta progettuale per un importo di quasi 1 milione di euro e trasferendo conseguentemente alla Provincia 299mila euro pari al 30% del cofinanziamento ministeriale previsto.

Nell'agosto del 2020 era stato poi approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Savona e i comuni di Albissola Marina, Celle Ligure e Savona, sottoscritto nell'ottobre dello stesso anno per la realizzazione degli interventi previsti.

IRE nel febbraio del 2022 ha poi richiesto la concessione della proroga dei lavori, proponendo alcune modifiche progettuali:

per la realizzazione del previsto sistema di depositi sicuri per i mezzi a due ruote, ciclostazioni nelle stazioni ferroviarie del distretto, saranno ridotti gli stalli potenziali previsti, che passano da 48 a 28 per la stazione di Savona e da 48 a 36 per la stazione di Celle Ligure;

per la riqualificazione dell’asse litoraneo di Via Nizza attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale nel tratto Fornaci Scaletto-Zinola è decurtato, a seguito di ribassi d’asta, scende di 1 milione e 595mila euro la quota di cofinanziamento del comune di Savona pari a 13 milioni 142mila euro, cifra ottenuta tramite la partecipazione al bando “Periferie Urbane”;

sulla realizzazione del percorso ciclopedonale/zona 30 tratto Via Cadorna-Campus Universitario, è decurtato invece il cofinanziamento previsto da parte del comune di Savona per 208mila euro in quanto l'amministrazione ha già provveduto alla realizzazione di parte dell’intervento tramite un’altra linea di finanziamento regionale;

sulla realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto Rio Termine-Passeggiata degli Artisti, nel comune di Albissola Marina, dopo alcuni incontri avuti con i tecnici di Anas nel tratto interessato non è stato possibile prevedere un restringimento della piattaforma stradale e quindi hanno dovuto optare per una soluzione che prevede per importanti tratti la previsione di strutture a sbalzo, con un conseguente aumento dei costi rispetto ad una soluzione di appoggio. L’intervento è stato così suddiviso in due lotti funzionali ed il primo, per uno sviluppo pari a circa 300 metri sarà realizzato con il confermato programma di finanziamento;

per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel tratto tra le gallerie ferroviarie Cassisi e Roglio nel comune di Celle è stato modificato il percorso litoraneo che da una struttura a sbalzo adiacente all'Aurelia, sfrutterà le gallerie dismesse di proprietà del comune cellese aumentando l’estensione del percorso ciclopedonale a 550 metri rispetto ai 350 metri previsti nella proposta originaria;

in merito al progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi - Smart Mobility" verrà sostituita l’iniziativa “European Cycling Challenge” (ECC), con un’unica iniziativa di gamification a livello distrettuale della durata di 8 mesi con lo scopo di monitorare gli spostamenti e con una conseguente premiazione delle scuole e delle aziende che si saranno distinte.

La quota di cofinanziamento del comune di Savona passa quindi da 13 milioni 351mila euro a 11 milioni 547mila euro, invariata la cifra stanziata dal comune di Celle, 210mila euro e 200mila per il comune di Albissola.