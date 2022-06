Cairo, il 17 giugno presentazione del libro "Tra reale e surreale"

"Tra reale e surreale", questo è il titolo del libro che lo scrittore acquese Pietro Rainero presenterà, dialogando con Nadia Mussina, venerdì 17 giugno, alle ore 18, presso la biblioteca "Francesco Cesare Rossi" di Cairo Montenotte.

Il volume contiene 16 piacevoli racconti dei quali alcuni hanno a che vedere con avvenimenti realmente accaduti mentre gli altri sono totalmente frutto di fantasia (e da questo discende appunto il titolo della raccolta).

Si va dalle avventure occorse all’autore durante la propria infanzia alle imprese di un talentuoso detective che si precipita ad aiutare nientemeno che il commissario Maigret, dall’illustrazione di un modo ingegnoso di azzerare il debito pubblico alle vicende di una mucca che si incipria, dalla farraginosa burocrazia della Danimarca, nei tempi in cui la nazione confinava ancora con la Prussia, alla telecronaca di una gara di calcio della Coppa caraibica, dal resoconto di un quiz in uno studio televisivo di New York ad un incontro con una antica civiltà di tartarughe. E così via discorrendo.

Insomma, storie decisamente variegate sia per i luoghi in cui si dipanano che per la loro collocazione temporale. E come al solito questo autore, perlomeno nelle narrazioni che non toccano eventi realmente successi, gioca con la scienza, con la storia, con la mitologia, ma gioca soprattutto con le parole: adora i calembour, indugia sugli equivoci, si trastulla con le paronomasie, scherza coi palindromi e si diletta con il plurilinguismo.

Finalista ai premi Europa in versi, Navarro, Prevert, Giovane Holden, Dostoevskij, Giallo indipendente, Pietro Rainero, autore di 130 racconti, ha al suo attivo altri numerosissimi riconoscimenti nei concorsi di narrativa, tra i quali 62 primi posti.

Ha pubblicato 11 libri e le sue creazioni compaiono su quasi 300 antologie. Ha scritto su riviste e siti web, quali “Il salotto degli autori”, “Il Convivio”, “Braviautori.it”, “Euterpe”, “Oceano nell’anima”, “La recherche”, “Il club degli autori”, “Myo-Sotis”, “Coelum astronomia”, “Versante ripido”, “Città futura”, “Oceano News” e “I segreti di Pulcinella”. Collabora anche con l'importante e seguitissimo blog culturale “Alla volta di Leucade” .

Alcune idee prese dai suoi racconti sono state utilizzate in un lavoro teatrale che gli alunni del Liceo Scientifico di Valenza hanno presentato nella primavera del 2006 al Lingotto di Torino durante la Fiera del Libro. Dal 2013 è giurato nella sezione racconti del premio Gozzano e dal 2022 è presidente di Giuria nella sezione fiabe del concorso Città di Cologna Spiaggia.