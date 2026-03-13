A Varazze la prima “Festa de a nostra parlata” organizzata dall'associazione culturale “U Campanin Russu”

Sabato 14 marzo alle ore 16 presso l’oratorio di N.S. Assunta a Varazze l’associazione culturale “U Campanin Russu” organizza la prima “Festa de a nostra parlata” a ingresso gratuito.
Un pomeriggio di canzoni originali del cantautore genovese Mauro Macciò, inserite nel contesto della presentazione dell’impegno costante dell’Associazione per la promozione della lingua varazzina, con i momenti focali della pubblicazione del Lunaio de Vaze – presente ogni anno in edicola da ben 43 anni, gli incontri sul dialetto con i bambini della Scuola Primaria – con cadenza annuale- e la celebrazione del Confuoco – il sabato precedente il Natale di ogni anno.
Lettura di poesie e proiezione di immagini evocative intratterranno il pubblico che, al termine, condividerà un rinfresco all’insegna di “Fugàssa e vin giàncu pe tutti”.