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Varazzino | 13 marzo 2026, 16:10

A Varazze la prima “Festa de a nostra parlata” organizzata dall'associazione culturale “U Campanin Russu”

Appuntamento sabato 14 marzo, alle ore 16, presso l’oratorio di N.S. Assunta

A Varazze la prima “Festa de a nostra parlata” organizzata dall'associazione culturale “U Campanin Russu”

Sabato 14 marzo alle ore 16 presso l’oratorio di N.S. Assunta a Varazze l’associazione culturale “U Campanin Russu” organizza la prima “Festa de a nostra parlata” a ingresso gratuito.

Un pomeriggio di canzoni originali del cantautore genovese Mauro Macciò, inserite nel contesto della presentazione dell’impegno costante dell’Associazione per la promozione della lingua varazzina, con i momenti focali della pubblicazione del Lunaio de Vaze – presente ogni anno in edicola da ben 43 anni, gli incontri sul dialetto con i bambini della Scuola Primaria – con cadenza annuale- e la celebrazione del Confuoco – il sabato precedente il Natale di ogni anno.

Lettura di poesie e proiezione di immagini evocative intratterranno il pubblico che, al termine, condividerà un rinfresco all’insegna di “Fugàssa e vin giàncu pe tutti”.

Redazione

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