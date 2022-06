Savona, torna la processione del Corpus Domini: giovedì 16 giugno appuntamento alle 20 al Priamar

Il corteo con il Santissimo Sacramento partirà al termine del rito e inizialmente percorrerà il tratto da corso Giuseppe Mazzini ai giardini di viale Dante Alighieri. Nei pressi del settecentesco Tempietto Boselli si svolgerà un momento di preghiera e riflessione. Si proseguirà lungo corso Italia, piazza Sisto IV, via santa Maria Maggiore e via Ambrogio Aonzo. La conclusione sarà nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, dove monsignor Marino terrà l’omelia e impartirà la benedizione solenne.

Il percorso coincide per due tappe con quello che avrebbe dovuto seguire la Marcia Nazionale della Pace il 31 dicembre e idealmente si richiama all’evento svoltosi proprio in Cattedrale. Il tema scelto per il Corpus Domini si ispira a quello del ventisettesimo Congresso Eucaristico Nazionale, che avrà luogo dal 22 al 25 settembre a Matera: “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”.