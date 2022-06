Referendum flop sulla giustizia: l'affluenza non basta a raggiungere il quorum, quesiti nulli

Non servirà attendere l'esito degli scrutini, il referendum sulla giustizia con cinque quesiti proposto da Lega e Radicali non sarà valido: il dato sull'affluenza alla chiusura dei seggi alle 23, pur non essendo ancora definitivo, è apparso infatti da subito ben lontano dal 50% più uno necessario per validare i risultati.

Nella media, era stata di poco superiore al 15% il numero degli aventi diritto recatisi al voto per esprimere il proprio parere sui cinque quesiti proposti.