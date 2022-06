Varazze, 110mila euro per il rifacimento dei marciapiedi in via Verdi

110mila euro per rifare i marciapiedi in via Verdi a Varazze.

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale e i lavori consentiranno di sistemare la viabilità pedonale in continuità con quanto già realizzato dalle precedenti amministrazioni con il rifacimento dei marciapiedi di Via 4 Novembre.

"E' un'opera attesa da parecchio tempo e diamo una risposta importante a questa parte della città - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - c'è bisogno e necessità di un'urgente risposta".

"Le condizioni di percorribilità non erano davvero più sostenibili e questo quartiere ha bisogno di questo intervento - ha continuato - ci sono alcuni accorgimenti importanti legati alla sicurezza pedonale, all'incrocio tra via Verdi e la salita che conduce a via Baglietto, c'è una piccola criticità perché la strada si restringe, siamo riusciti a trovare una soluzione realizzando un marciapiede a raso, non rialzato, con archetti nuovi, amovibili in caso di passaggio dei mezzi. Questa parte di Varazze continuerà a trovare la sua parte di dignità come merita".

Nel prossimo autunno verrà cantierata l'area.