Elezioni Borghetto, Grande Liguria ammette la sconfitta ma precisa: "Risultati elettorali determinati dal forte astensionismo"

"Certamente Grande Liguria non è soddisfatta del risultato a Borghetto e senza reticenze ammette la sconfitta, ma una precisazione è doverosa: chi ha determinato i risultati elettorali in ogni dove è il forte astensionismo, quando avviene nei comuni medio piccoli pensiamo sia un segnale da non sottovalutare perché significa che i cittadini non credono più a nulla e nessuno". Così, attraverso una nota stampa, il direttivo provinciale di Grande Liguria commentando l'esito delle elezioni a Borghetto Santo Spirito che hanno visto l'affermazione di Giancarlo Canepa su Pier Giorgio Giraldi, quest'ultimo candidato appoggiato proprio da Grande Liguria.

"Se si analizza il voto in termini di preferenze si evince che hanno incrementato i voti coloro che non sono in modo evidente targati politicamente, per cui non possiamo esimerci di fare i complimenti ad Angelucci a Borghetto per i tanti consensi - prosegue la nota - Per quanto riguarda noi, pur rammaricati per la sconfitta, siamo lieti dell'ingresso in Consiglio comunale di tutti e due i candidati da noi appoggiati. Siamo certi che faranno una opposizione seria, senza sconti, inflessibile ma giusta, seguendo l'esempio degli amici di Loano".

"Sapevamo che scegliere la strada fuori dalle coalizioni dei partiti - appoggiando liste civiche sfidanti - fosse dura e difficile, ma per noi è l'unico modo di fare politica: cioè promuovere il cambiamento sempre e ovunque. Pertanto continueremo su questa strada sicuri che l'impegno, la serietà e la coerenza pagheranno" concludono da Grande Liguria.