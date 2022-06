Alassio, dieci nuove palme in passeggiata Ciccione

Sono i​n tutto dieci le nuove palme messe a dimora su passeggiata Ciccione nelle ultime settimane.

"Abbiamo prima predisposto gli invasi con la terra, verificato l'impianto di irrigazione e poi proceduto alla piantumazione delle 10 palme che il servizio aveva acquisito proprio per collocarle al termine dei lavori sulla Passeggiata Ciccione" commenta la consigliera incaricata al verde pubblico Alessandra Aicardi.

"Ogni piantumazione è frutto di una pianificazione - aggiunge - e di una gestione di economie non certo infinite. Per questo quando registriamo atti vandalici nei confronti di aiuole e piante il dolore è duplice, non solo rispetto all'atto di profonda inciviltà, ma anche rispetto alle difficoltà di porvi rimedio. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto prender atto di reiterati piccoli episodi di vandalismo a parco San Rocco e in piazza della Libertà. Abbiamo depositato apposita denuncia e confidiamo, grazie al sistema di telecamere, di risalire ai responsabili".