Cairo, il vecchio palazzetto dello sport trasformato in un centro sociale per le associazioni del territorio: il progetto dell'amministrazione Lambertini

Il vecchio palazzetto dello sport situato in via XXV Aprile, oramai inutilizzato, trasformato in un centro sociale di comunità usufruibile dalle associazioni presenti sul territorio comunale che svolgono la propria attività in ambito socio-assistenziale, culturale, di promozione sociale e sportiva.

Questa l'idea dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini. Un progetto da 1.995.000,00 euro redatto dall'ingegnere Simone Nolesio, dirigente dell'area tecnica del comune.

La volontà dell'amministrazione Lambertini è quella di candidare tale intervento di restyling per l'assegnazione delle risorse nell'ambito del Pnrr "Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1 Servizi e infrastrutture sociali di Comunità", finanziato dall'Unione Europea Next Generation UE.