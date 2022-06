Cantieri e pioggia: nelle strade del medio ponente savonese un altro pomeriggio da incubo

Le code in A10 nel pomeriggio

Non si contano ormai più i pomeriggi in cui la pazienza degli automobilisti in movimento sulle strade della nostra provincia viene messa a dura prova da code e rallentamenti.

Quello odierno (15 giugno, ndr) è stato uno tra i più complicati dell'ultimo periodo: complice un po' la pioggia e in maniera decisamente più consistente i cantieri sparsi su tutte le direttrici.

In A10 i lavori nel tratto compreso tra i caselli di Feglino e Spotorno, col restringimento in corsia unica, ha creato diversi chilometri di code a partire già dall'altezza di Pietra Ligure.

Una situazione che si ripercuote anche sulla via Aurelia, coi i disagi estesi tra pietrese e loanese. A questi, sempre sulla statale, si aggiunge l'ormai noto semaforo di Capo Noli, previsto fino al 14 luglio prossimo.