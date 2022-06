Scuole di Altare, oltre 375 mila euro investiti negli ultimi 5 anni

"Oltre per 375 mila euro interventi di manutenzione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico. Negli ultimi 5 anni una parte significativa degli investimenti comunali è stata mirata alla scuola per creare un ambiente funzionale, sicuro e tecnologicamente avanzato dove fare crescere i nostri figli".

Cosi commenta l'amministrazione comunale di Altare guidata dal sindaco Roberto Briano.

"La scelta di riunire tutte le aule in un unico edificio ci ha permesso di potenziare l'area laboratoriale e museale e lasciare a disposizione un intero piano per un istituto secondario professionale che amplierà la scelta didattica dei nostri studenti, non costringendoli necessariamente a lasciare Altare per proseguire gli studi e al tempo stesso portando dai 50 ai 70 nuovi studenti sul nostro territorio, con una ricaduta anche sul commercio da non sottovalutare" concludono dall'amministrazione Briano.