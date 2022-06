Tamponamento a catena in A10 tra Pietra e Finale: coinvolta un'intera famiglia, nessun ferito grave (FOTO)

Tamponamento a catena nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.30, sull'A10 tra Pietra e Finale Ligure all'interno della galleria Bracciale, poco prima del casello finalese.

Tre sarebbero i mezzi rimasti coinvolti nel sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento da parte della Polstrada: si tratta di un tir per il trasporto merci, un van all'interno del quale viaggiava una famiglia e un furgoncino.

Sul posto ingente lo spiegamento di mezzi di soccorso: le Croci Rosse di Vado e Loano, la Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito e la pubblica assistenza di Pietra Soccorso, supportate dall'automedica Sierra 4 insieme ai vigili del fuoco e il personale di Autofiori.

Tutti gli occupanti del van sarebbero rimasti feriti per fortuna non gravemente, così come l'autista del furgoncino, ultimo coinvolto nella fila di mezzi. Quattro sono state le persone trasportate con vari traumi e per i relativi controlli al San Paolo di Savona. Altre tre persone hanno invece riportato conseguenze meno gravi.

Code e rallentamenti si sono verificati in prossimità del luogo dell'incidente.