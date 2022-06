Outdoor, 377 chilometri di percorsi escursionistici si aggiungono alla "Carta Inventario" della Liguria

La “Carta Inventario” dei percorsi escursionistici liguri è stata aggiornata; si aggiungono ulteriori tasselli in un’ottica di razionalizzazione e potenziamento del versante green della Liguria.

"Nell’ottavo aggiornamento erano 892 percorsi sentieristici in Liguria, ora si aggiungono 377 chilometri di percorsi su 38 nuovi itinerari grazie ai confronti con i comuni di Albisola Superiore, Avegno, Borghetto d’Arroscia, Campo Ligure, Castelbianco, Celle Ligure, Cosio d’Arroscia, Leivi, Loano, Olivetta San Michele, Orero, Pigna, Pontedassio, Pontinvrea, Pornassio, Quiliano, Rezzo, Sanremo, Zuccarello e l’Ente Parco regionale delle Alpi. Si aggiungono, così, 18 itinerari ulteriori in provincia di Imperia, 16 nella nostra provincia savonese e 4 a Genova" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e capogruppo di "Cambiamo!".

"Le altre modifiche della carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria riguardano una parziale cancellazione di 30 metri in tracciato costiero del Parco nazionale delle 5 Terre, a seguito dell’ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto della Spezia, e la realizzazione di un nuovo percorso a tappe denominato “Tour del Parco Alpi Liguri” che garantisce maggiore fruibilità e godibilità del paesaggio, così come diverse modifiche e migliorie sull’Alta Via dei Monti Liguri e nella Val Gargassa".

"La nostra regione offre sempre più possibilità sul fronte dell’outdoor, dando modo a tutte le persone di scoprirne la straordinaria biodiversità, che la connota da sempre. La Liguria si conferma sempre di più una terra dalle molteplici risorse, terra di trekking, percorsi all'aria aperta e passeggiate, alla scoperta di un patrimonio da tutelare" conclude Vaccarezza.