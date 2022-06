Calo nelle vaccinazioni anti Covid sia nei bambini che negli adulti. Frumento (Asl2): "Attenzione venuta meno, accessi sensibilmente diminuiti" (FOTO e VIDEO)

"L'attenzione da parte delle famiglie è venuta meno e gli accessi vaccinali in generale sono sensibilmente diminuiti e chi non ha ancora vaccinato è bene che acceda agli hub tuttora aperti per vaccinarsi, è l'unica arma di prevenzione per evitare le complicanze del Covid".

A lanciare una sorta di appello alla vaccinazione è Virna Frumento, direttore della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica dell’Asl2 savonese, a margine del convegno che si è svolto ieri al Palacrociere di Savona con al centro proprio il tema della vaccinazioni dagli 0 ai 18 anni e un focus sulle somministrazioni contro il Covid19.

Dopo l'ottimo avvio delle vaccinazioni contro la pandemia nella fascia dai 5 agli 11 anni dello scorso dicembre, si è verificato un netto calo così come per gli adulti e principalmente per la quarta dose prevista al momento per gli over 80 e ultrafragili.

"Le varianti ci sono e i casi di Covid quotidianamente anche, sicuramente la vaccinazione dà la sua efficacia e il suo risultato perché i casi sono alti ma le complicanze nei soggetti vaccinati sono veramente bassissime" ha proseguito la dirigente dell'As2.

Durante il convegno sono stati trattati diversi temi dal dirigente medico del reparto di Malattie Infettive Andrea Beltrame tramite "L'importanza di raggiungere coperture vaccinali adeguate nei bambini e negli adolescenti", "Le coperture vaccinali in ASL2 savonese" tramite l'intervento della dirigente Asl2 Daniela Zoli, "I nuovi vaccini a disposizione" grazie a Virna Frumento e "L'importante ruolo del pediatra di libera scelta nella prevenzione vaccinale" con Giulia De Paolis. Le conclusioni sono state svolte dal direttore di Malattie Infettive Marco Anselmo e Alberto Gaiero, direttore di Pediatria e di Neonatologia.

"La fascia 0-18 ha risentito come tutta la popolazione di un importante calo delle coperture vaccinali in epoca di pandemia, si vuole riportare l'attenzione di quanto sia importante avere una popolazione vaccinata nel migliore dei modi e per far sì che gli operatori sanitari si facciano promotori nei confronti delle famiglie proprio per andare ad incrementare le coperture" ha continuato Virna Frumento.

"Nella popolazione pediatrica e nei nuovi nati siamo scesi sotto il 95% e quindi l'obiettivo è quello di riportare la copertura sopra la quota, così come per tutte le altre fasce d'età, avere una popolazione vaccinata è sicuramente la migliore arma di prevenzione, il Covid ci deve insegnare che una malattia non prevenibile dal vaccino ha dato quello che abbiamo vissuto negli ultimi 25 mesi, abbiamo le armi a disposizione, utilizziamole nel migliore dei modi" ha concluso.