Ad Albenga la Medaglia d’Oro al Merito Civile, Cgil: "Riconoscimento al sacrificio, al coraggio e alla determinazione dei cittadini che reagirono contro il nazifascismo"

"Questa mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale per il conferimento alla Città di Albenga della Medaglia d’Oro al Merito Civile, alla presenza di tanti cittadini, delle massime autorità civili, militari, religiose, i sindacati confederali di CGIL CISL UIL di Savona e del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Una giornata storica per la cittadina ingauna, ma più in generale per tutto il comprensorio albenganese, a conclusione di un percorso iniziato con la precedente amministrazione". Così, attraverso una nota stampa, la CGIL Savona.