Savona, multa con ticket non scaduto, Tpl: "Il biglietto era al contrario, l'esposizione non era corretta"

"Il biglietto era al contrario, deve essere leggibile". È questo il motivo per cui un savonese si è visto fare una multa alcuni giorni fa dai controllori del traffico di Tpl. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in una piazza del centro e aveva fatto il ticket al parcometro. Ma al suo ritorno si è trovato la multa, con orario 18:58, mentre il ticket scadeva alle 19:04.
Nella motivazione della sanzione, l’ausiliario aveva scritto che il proprietario dell’auto “lasciava il veicolo in zona dove la sosta è permessa per un tempo limitato senza esporre in maniera visibile attestazione di pagamento del parcometro”, quindi è scattata la multa.
"I nostri operatori agiscono come pubblici ufficiali – spiega il direttore di Tpl, Giampaolo Rossi – e nel rispetto della normativa, come previsto dalle regole di ingaggio. Dal riscontro oggettivo dell’operatore che ha fatto la sanzione è stato verificato che il ticket era stato esposto al contrario, mentre deve essere fatta una corretta esposizione".