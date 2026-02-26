Savona, multa con ticket non scaduto, Tpl: "Il biglietto era al contrario, l'esposizione non era corretta"

"Il biglietto era al contrario, deve essere leggibile". È questo il motivo per cui un savonese si è visto fare una multa alcuni giorni fa dai controllori del traffico di Tpl. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in una piazza del centro e aveva fatto il ticket al parcometro. Ma al suo ritorno si è trovato la multa, con orario 18:58, mentre il ticket scadeva alle 19:04.