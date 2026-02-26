 / Attualità

Attualità | 26 febbraio 2026, 15:00

Savona, multa con ticket non scaduto, Tpl: "Il biglietto era al contrario, l'esposizione non era corretta"

La sanzione comminata è di 42 euro; l’auto era parcheggiata in una piazza del centro

Savona, multa con ticket non scaduto, Tpl: &quot;Il biglietto era al contrario, l'esposizione non era corretta&quot;

"Il biglietto era al contrario, deve essere leggibile". È questo il motivo per cui un savonese si è visto fare una multa alcuni giorni fa dai controllori del traffico di Tpl. L’uomo aveva parcheggiato la sua auto in una piazza del centro e aveva fatto il ticket al parcometro. Ma al suo ritorno si è trovato la multa, con orario 18:58, mentre il ticket scadeva alle 19:04.

Nella motivazione della sanzione, l’ausiliario aveva scritto che il proprietario dell’auto “lasciava il veicolo in zona dove la sosta è permessa per un tempo limitato senza esporre in maniera visibile attestazione di pagamento del parcometro”, quindi è scattata la multa.

"I nostri operatori agiscono come pubblici ufficiali – spiega il direttore di Tpl, Giampaolo Rossi – e nel rispetto della normativa, come previsto dalle regole di ingaggio. Dal riscontro oggettivo dell’operatore che ha fatto la sanzione è stato verificato che il ticket era stato esposto al contrario, mentre deve essere fatta una corretta esposizione".

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium