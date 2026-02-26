Celle, approvato il progetto di fattibilità per la foresteria alla Natta: verrà demolito l'ex ristorante Gemma e realizzata la struttura

Una foresteria dove gli atleti, accompagnatori e dirigenti potranno trovare spazio per riposarsi e rifocillarsi.

Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova struttura che potrà essere utilizzata da chi usufruirà degli impianti sportivi presenti, dal campo Olmo-Ferro al palazzetto dello sport.

La foresteria verrà realizzata dove era presente l'ex ristorante Gemma che ha chiuso ufficialmente dallo scorso fine aprile 2025 facendo così ritornare l'amministrazione comunale cellese in possesso della struttura.

Le attuali condizioni generali del fabbricato sono piuttosto scadenti anche a causa, presumibilmente, dello stato di abbandono in cui versa da alcuni anni. Per questo nel progetto è stato ritenuto più vantaggioso optare per una completa demolizione ed una sua ricostruzione nella stessa area, modificandone la forma.

Nei locali potranno quindi soggiornare gli atleti per dormire in camere generalmente da 4 letti a castello di due unità, o in camere idonee per l’utilizzo da parte dei portatori di handicap, con due posti letto per ciascuna unità. Ognuna delle camere saranno dotate di un bagno. Saranno inoltre presenti uno spazio comune a tutte le camere, per la consumazione della colazione ed una cucina per la preparazione. Completeranno la dotazione del fabbricato un w.c. nella zona cucina-soggiorno, un ripostiglio ed un locale tecnico accessibile dall’esterno.

Durante la fase di demolizione sarà interdetto o regolarizzato il traffico lungo la strada che conduce al palazzetto dello sport.

L'importo complessivo del progetto approvato dalla giunta comunale è di 780mila euro e l’approvazione in linea tecnica è finalizzata alla successiva fase di ricerca di un finanziamento.