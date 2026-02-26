"La sanità non si imprigiona mai. Il silenzio è complice": flashmob davanti all'ospedale San Paolo (FOTO)

"Invitiamo il personale sanitario, cittadine e cittadini, associazioni, comitati a manifestare: Chiediamo al nostro governo e alla Commissione Europea di intervenire perchè Israele ritiri quel bando che va contro il diritto internazionale ed espone operatrici e operatori palestinesi a intimidazioni e violenze. Consegnare quelle liste significherebbe, infatti, consegnare all’esercito israeliano un elenco di possibili bersagli" spiegano da #DigiunoGaza.

"Chiediamo ai nostri governi e alla società civile di esprimere un forte sostegno e solidarietà alle ONG che proteggono il loro personale rifiutando di consegnare liste che potrebbero trasformarsi in elenchi di bersagli; esigere che Israele rispetti il diritto internazionale e garantisca il proseguimento delle attività delle ONG sul territorio; garantire l'ingresso degli aiuti umanitari come stabilito dagli accordi - dicono da Sanitari per Gaza Liguria - Le Convenzioni di Ginevra non sono suggerimenti. La protezione del personale medico non è negoziabile. Quando a un'organizzazione umanitaria viene imposto di scegliere tra consegnare i nomi dei propri colleghi a una forza che ne ha già uccisi 1.700, arrestati illegalmente e torturati oltre 360 in poco più di due anni, oppure cessare le operazioni, è la scelta stessa a rivelare la natura del regime che la impone. Stiamo con Gaza. Il silenzio è complicità. L'azione è dovere. L'accesso umanitario non è opzionale, né condizionale o politico: è un obbligo legale sancito dal diritto internazionale umanitario".