Frana di Arenzano, l’Aurelia verrà riaperta a doppio senso il 4 marzo

Arriva l’attesa fumata bianca per la viabilità del Ponente: la strada statale 1 "Via Aurelia" riaprirà ufficialmente al traffico mercoledì 4 marzo. Il tratto interessato, compreso tra il km 547 e il km 548, tornerà pienamente percorribile a doppio senso di marcia, mettendo fine ai disagi legati al cantiere. Ad annunciarlo è l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha confermato il rispetto del cronoprogramma nonostante le criticità tecniche affrontate durante i lavori.

“Sono orgoglioso di annunciare che il tratto di strada tra il km 547 e km 548 della SS 1 Aurelia in località Arenzano sarà riaperto al traffico mercoledì 4 marzo. Grazie al grande lavoro della nostra squadra e alla collaborazione sinergica con le autorità locali abbiamo rispettato i tempi annunciati” ha dichiarato l’AD Gemme. “La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità e la riapertura di questa fondamentale arteria stradale migliorerà la mobilità nella zona”.

Il lavoro H24 ha consentito di pianificare una riapertura immediata a doppio senso di marcia anziché quella a senso unico alternato. L’obiettivo prioritario, infatti, è stato quello di ripristinare nell’immediato la migliore condizione possibile di viabilità.

Dopo la frana del 25 gennaio le squadre Anas e la ditta incaricata sono intervenute subito per ripristinare la circolazione in tempi brevi con l’impiego di personale altamente specializzato. Articolati e complessi sul piano tecnico, gli interventi hanno riguardato il disgaggio dei materiali instabili sul versante, la rimozione del materiale franato, le verifiche geologiche sulla parete e la messa in sicurezza di eventuali elementi rocciosi pericolanti oltre il ripristino delle barriere di protezione danneggiate.

Inoltre, sono state eseguite due successive esplosioni controllate: la prima, il 13 febbraio, ha permesso la rimozione di un masso di oltre 700 tonnellate; la seconda è avvenuta la scorsa settimana. Si è poi rivelato necessario l’impiego di elicotteri per il trasporto delle reti paramassi in cima alla pendice. Il materiale lapideo rimosso, con caratteristiche litologiche analoghe a quelle dei massi presenti nella scogliera esistente, ha permesso il riutilizzo e un’integrazione omogenea e coerente con il profilo attuale dell’opera di difesa costiera.

Nei prossimi mesi Anas, completerà gli interventi atti a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio con un intervento programmato nel tratto esterno alla galleria Pizzo.

“La riapertura dell’Aurelia eannunciata da Anas per il 4 marzo è un’ottima notizia. In queste settimane è stato fatto un grande lavoro di squadra, che ci ha visti impegnati da subito anche per mitigare il più possibile i disagi legati all’interruzione di questa arteria stradale fondamentale. Ringraziamo il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Rixi, l’amministratore delegato di Anas Gemme, il Comune di Arenzano e tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane, a partire dalle maestranze impegnate senza sosta per mettere in sicurezza il versante franato”. Così l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, in vista della riapertura dell’Aurelia ad Arenzano.