Albenga, la protesta per l'ospedale arriva anche davanti al ministro Guerini con un flash mob della platea

Senza voler scomodare la storia, è una sorta di nuova "resistenza" quella portata avanti dal territorio ingauno, che quest'oggi ha celebrato il conferimento alla Città di Albenga della Medaglia d'Oro al Valore Civile per come venne combattuto il nazifascismo, a difesa del suo ospedale.

La battaglia per sottolineare con forza la richiesta di riattivare un vero pronto soccorso al Santa Maria di Misericordia è così arrivata stamani anche in Piazza San Michele durante la cerimonia di consegna dell'encomio da parte del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini con un flash mob pacifico organizzato dalle associazioni impegnate in questa battaglia sanitaria.

All'improvviso dalla folla si sono levati i cartelli con lo slogan "Senza Pronto Soccorso si muore", che da mesi campeggia anche sui balconi e ai muri della città delle torri.

Un messaggio forte e chiaro che, nel contesto di un braccio di ferro con la Regione la quale sembra tutt'altro che disposta ad ascoltare il grido del territorio, giunge anche davanti a un esponente del Governo.