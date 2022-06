Viabilità: i cantieri della prossima settimana sulla A10 (Savona-Ventimiglia), prevista anche una chiusura notturna

L’Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della A10 della prossima settimana che potrebbero arrecare disagi in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza prevalentemente nel fine settimana.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione Italia (carreggiata Sud)

- Tra Pietra Ligure e Finale Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 66+350 al km 62+990 dal 20/06/2022 al 23/06/2022

- Tra Andora e Albenga dal km 89+635 al km 87+390 carreggiata a doppio senso di circolazione pere lavori sulla carreggiata opposta dal 20/06/2022 al 26/06/2022

- Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 82+980 al km 80+200 chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione barriere di sicurezza dal 20/06/2022 al 26/06/2022

- Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest dal km 121+400 al km 120+090 chiusura della corsia di sorpasso per sostituzione barriere di sicurezza dal 20/06/2022 al 26/06/2022

- Tra Sanremo e Arma di Taggia carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 131+370 al km 129+350 dal 20/06/2022 al 23/06/2022

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Finale Ligure e Pietra Ligure dal km 62+990 al km 66+350 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Bracciale e Montegrosso dal 20/06/2022 al 23/06/2022

- Tra Albenga e Andora dal km 87+390 al km 89+630 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Vallon d’Arme dal 20/06/2022 al 26/06/2022

- Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, dal km 119+160 al km 120+930 carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal 20/06/2022 al 23/06/2022

- Tra Arma di Taggia e Sanremo dal km 129+350 al km 131+370 al km 99+240 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Poggio dal 19/06/2022 al 23/06/2022

CHIUSURE TRATTE O SVINCOLI

Tratta Borghetto Santo Spirito-Albenga

Via Francia - Notte compresa tra il 22/06/2022 ed il 23/06/2022 dalle 23 alle 4.