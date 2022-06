Alassio, controlli dei carabinieri sul territorio nel fine settimana: 2 auto sequestrate, un denunciato per furto

Fine settimana di intenso lavoro per tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio in questa metà giugno dove sono state disposte pattuglie a piedi nei centri cittadini e posti di controllo nei punti nevralgici e nei luoghi di maggior afflusso o passaggio di persone (ad esempio parchi pubblici, stazioni, zone internate, luoghi di aggregazione e ritrovo giovanile, locali pubblici).

Il consuntivo registra finora 200 persone identificate e 120 mezzi controllati, tra cui 5 sanzionati per guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa in centro o mancanza di copertura assicurativa, e altri 2 sequestrati.

Tra gli interventi di maggior rilevanza nella Città del Muretto la denuncia, da parte dei militari chiamati a intervenire dal titolare di un negozio di abbigliamento, a carico di un giovane nordafricano sorpreso, secondo quanto riferito, a rubare alcuni capi di valore.

Al dispositivo operativo in atto si aggiungono, in chiave di costante collaborazione, i carabinieri elicotteristi del 15 NEC e il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga, che con la loro presenza concorreranno nella vigilanza del territorio anche nelle giornate odierne e di domani e per tutta l'estate.