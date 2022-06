Savona, rubata una marmitta nel parcheggio sotto il Priamar. Il proprietario: "Non potrebbero posizionare le telecamere e le luci?"

"Grazie alla presenza del mercato del lunedì ho dovuto parcheggiare la macchina in posti che sono a rischio, con il risultato che ieri sono andato a prenderla e mi sono accorto che mi avevano rubato la marmitta catalitica e facendo questo hanno anche intaccato la coppa dell'olio - spiega il savonese Giacomo Pignata - Può succedere, per carità, ma il comune non potrebbe posizionare qualche telecamera e una luce potente e le forze dell'ordine non possono andare a vedere? Che razza di città siamo? Uguale dal Tribunale. Che mettano in sicurezza Savona dove è necessario".

Non si tratterebbe infatti di un caso isolato ma sarebbero molteplici le segnalazioni giunte ai meccanici savonesi. In particolare, i ladri utilizzerebbero una specifica tecnica di effrazione che consiste nell'asportare la marmitta catalitica ed altre parti dell'autovettura, per poi rivenderle sul mercato nero, provocando, tra l'altro anche danni ad altre parti del mezzo.