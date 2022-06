Albenga: l’Hosteria del viale festeggia i primi 3 anni di attività

Aperto nel 2019 in un momento poco fortunato, qualche settimana prima dello scoppio della crisi pandemica, questo locale ha saputo con impegno e passione conquistarsi un ruolo da protagonista nella ristorazione cittadina.

Per molti residenti e turisti è il posto ideale per gustare gli autentici sapori del mare insieme ai prodotti tradizionali del territorio, cucinati con raffinatezza da uno chef, Federico Scardina, che ha una filosofia semplice basata su freschezza e originalità.

Non distante dal centro storico e a due passi dalla stazione ferroviaria, l’Hostaria del Viale ha la cucina completamente a vista non soltanto dall’interno, ma anche dalla strada. Ed è proprio in strada che si svolgerà la festa di compleanno, che si annuncia raffinata ed elegante grazie all’abbinamento con una sfilata di moda in occasione dell’apertura di un parrucchiere nei locali a fianco del ristorante. Eleganza, bellezza e non mancheranno la musica ed altre sorprese per un menù, che prevede pesce in abbinamento con verdure e in chiusura un originale dessert con la nocciola.

L’ Hosteria del Viale si trova ad Albenga in viale Martiri della Libertà 54, è aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 11:30 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 23:00. Informazioni e prenotazioni al numero: +39.3206613751