Altare, rifatti i giunti di dilatazione sui viadotti "Rastello" e "Gazzana" lungo la Sp29

Si sono conclusi i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione lungo la Sp29 del Colle di Cadibona, un intervento considerato strategico per la sicurezza e la funzionalità dell’arteria viaria che attraversa il Comune di Altare e collega l’entroterra alla riviera.

L’opera, finanziata con un investimento complessivo di circa 75mila euro provenienti da fondi provinciali, ha interessato in particolare i viadotti “Rastello” e “Gazzana”, situati rispettivamente alle progressive chilometriche 141+145 – 140+730 e 140+665.

Si tratta di infrastrutture soggette a sollecitazioni costanti, legate non solo al traffico veicolare, anche pesante, ma soprattutto alle variazioni termiche che nel tempo incidono sulla stabilità delle strutture. I giunti di dilatazione, infatti, svolgono una funzione essenziale: consentono i movimenti naturali dei ponti e dei viadotti, assorbendo le deformazioni ed evitando danni strutturali.

Secondo quanto spiegato dalla Provincia, l’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzione della rete stradale provinciale, volto a garantire standard di sicurezza adeguati e a prolungare la vita utile delle infrastrutture esistenti, riducendo al contempo i rischi per gli utenti della strada.