Albenga, il 380° anniversario dei Corpi Santi: eventi tra fede, storia e partecipazione cittadina

Si sono svolte con grande partecipazione e coinvolgimento le celebrazioni per il 380° anniversario della Festa dei Corpi Santi.

In occasione della significativa ricorrenza - profondamente radicata nella storia e nella tradizione della città di Albenga - della donazione delle reliquie alla città, avvenuta nel 1646, si sono tenute due giornate di eventi che hanno unito momenti di approfondimento culturale e spiritualità, registrando una sentita presenza da parte della cittadinanza e delle istituzioni.

La prima giornata si è aperta nella Sala Consiliare del Comune, dove sono stati esposti al pubblico “I Corpi Santi”, affiancati dalla teca contenente le reliquie di San Calocero. Le reliquie sono state vigilate dal picchetto d’onore della Polizia Locale in alta uniforme. Nel corso della mattinata si è svolta la conferenza “La storia dei Corpi Santi”, che ha offerto un approfondimento storico e devozionale grazie agli interventi del Presidente del Consiglio comunale Alberto Passino, coordinatore dell’evento, di Gerry Delfino, di Monsignor Giorgio Brancaleoni e dello storico Niccolò Staricco dell’Istituto Internazionale Studi Liguri.

Su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale, l’amministrazione ha voluto consentire a cittadini e visitatori di osservare da vicino, per l’intera giornata, le reliquie dei tre Santi.

Le celebrazioni sono proseguite il giorno successivo con la Santa Messa solenne nella Cattedrale di San Michele Arcangelo, seguita dalla tradizionale processione per le vie cittadine in onore dei Santi Martiri, accompagnata dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”, dagli Sbandieranti dei Sestieri e dai musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia.

Afferma il presidente del Consiglio comunale Alberto Passino: "Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni. In particolare ai dipendenti dell’ufficio turismo, della segreteria del sindaco e amministratori, all’ufficio stampa per la divulgazione dell’evento, la Polizia Locale, che ha presidiato con grande professionalità le reliquie esposte in Sala Consiliare ai volontari civici e agli Alpini per l’accoglienza alle visite così come ai volontari della Protezione Civile che hanno curato il trasporto delle stesse durante la processione. Un grazie va inoltre alle autorità civili e militari intervenuti e alla Diocesi di Albenga-Imperia per la preziosa collaborazione che ha reso ancora più solenne la festa e a Caterina Usanna che ha donato i fiori presenti nel Palazzo Comunale".