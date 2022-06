I libri a Stella passano di mano in mano, riqualificata una vecchia cabina telefonica e spazio al "book crossing" (FOTO)

Basta una vecchia cabina telefonica, un po' di libri, ripiani in legno, un cartello e il gioco è fatto.

A Stella San Bernardo sbarca una sorta di "book crossing", chiamato Book Corner nel comune dell'entroterra, dove i libri passano di mano in mano.

"Gentilmente Lorenzo Ferragamo ha fatto evolvere la vecchia cabina telefonica di Stella San Bernardo ormai dismessa e l’ha trasformata in questo - prendi un libro e metti un libro. L’amministrazione di Stella ringrazia di cuore Lorenzo per questa fantastica iniziativa personale e la Falegnameria Sprescin per avergli donato il legno che è servito per creare gli arredi interni. Prossimamente verranno rimontate anche le porte per l’inverno" spiegano dal comune di Stella.

"Grazie a Alberto Baldi che ha tirato fuori questa magnifica idea qualche mese fa. Se vi venissero altre idee su ulteriori luoghi dove creare una libreria metti e prendi non esitate a farcelo sapere" proseguono dall'amministrazione comunale.

"Non sempre tutto è da buttare via, alle volte basta poco per dare una seconda vita alle cose. Ed ecco qui 'metti un libro e prendi un libro' Quando dico che si sta bene anche a 10 minuti dal mare non lo dico mica a caso" il commento del sindaco Andrea Castellini.

Il book crossing è un'iniziativa di distribuzione gratuita di libri che ruota, nel mondo del web nelle più importanti realtà, intorno all'esistenza di un elenco di volumi identificati da un codice unico, attraverso cui è possibile seguire la traversata del libro, e il suo incrociarsi con i lettori. Il termine, infatti, deriva da bookcrossing.com, un club gratuito di libri on-line fondato nel 2001, per incoraggiare tale pratica, con lo scopo di "rendere il mondo intero una biblioteca".