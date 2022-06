Noli, la chiesa di San Paragorio pronta a vivere la magia del solstizio d'estate

Sono diversi i luoghi del savonese costruiti con particolare perizia per creare una suggestiva scenografia quando il sole raggiunge uno dei suoi apici.

Figli di diverse credenze, per lo più legate a culti antichi e precristiani, mischiano sacro e profano, come ad esempio a Noli dove, il 21 giugno, è la chiesa di San Paragorio, ex cattedrale e monumento nazionale dal 1890, a far vivere la grande emozione con un'affascinante gioco di luci.

Un raggio di sole disegna al mattino sulla pavimentazione davanti al Volto Santo, uno dei quattro crocifissi bizantini presenti in Liguria, una croce, accarezzando un crocifisso posto su una trave.

Alla sera l'ultimo raggio di sole, prima di tramontare attraversa tutto l'emiciclo e va a "morire" su un tabernacolo posto lateralmente sul presbiterio, dono di Vincenzo Boverio nipote dei due papi savonesi.

Ogni anno la chiesa monumentale è aperta ai visitatori per assistere a tale magia, unica in tutti i 365 giorni dell'anno.