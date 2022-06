"Il sequestro ha fatto piacere alla società", Tirreno Power punta il dito contro le dichiarazioni in aula della consulente dell'accusa

"Nella sua ricostruzione dei fatti ha affermato che 'Il sequestro ha fatto piacere alla società' frase che ha lasciato sbalordita l’aula e che ha fatto ritornare alla mente il dramma sociale e economico esploso quel marzo del 2014".

Queste le parole di Tirreno Power in merito alla dichiarazione, da loro definita "sbalorditiva", della consulente dell’accusa, Roberta Pera, oggi nell’aula del Tribunale di Savona nell'ambito del processo che vede al centro la centrale di Vado Ligure nel quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

"Le risposte della consulente sugli investimenti di Tirreno Power, in particolare in ambito ambientale, hanno portato alla luce la forte carenza di conoscenze dei procedimenti autorizzativi e delle dinamiche industriali - ha continuato l'azienda - Un esempio evidente, le dichiarazioni sullo sviluppo del progetto di VL6 che Roberta Pera non ha saputo mettere in relazione al rilascio della autorizzazioni, oppure la copertura del carbonile che aveva frainteso essere stata indicata fin dal lontano 2001, mentre la prescrizione era del 2012 e l’autorizzazione a costruire solo del dicembre 2014 a gruppi ormai fermi".

"Al suo primo processo per reato di disastro ambientale la consulente ha dimostrato di aver svolto una analisi degli investimenti basata su dati parziali e di non avere nemmeno provato a verificare le proprie tesi con appropriate richieste documentali. Una deposizione che tiene aperta la finestra su una visione ideologica dei fatti, visione che ha percorso molte delle deposizioni dei consulenti dell’accusa" conclude Tirreno Power.