Peste suina, la Conferenza Stato-Regioni dà l'ok al decreto "biosicurezza. Costa: "Un’arma in più per sconfiggere il virus"

“E’ stato appena recepito in Conferenza Stato-Regioni il Decreto Ministeriale per il rafforzamento delle misure di Biosicurezza negli stabilimenti suinicoli. Un passaggio fondamentale nel percorso di rallentamento della diffusione della peste suina africana e nell’eradicazione del virus in Italia. Dobbiamo metterci subito al lavoro per mettere in completa sicurezza i nostri allevamenti. Il provvedimento sono certo rappresenterà uno strumento prezioso e una tutela aggiuntiva per gli allevatori, gli agricoltori e tutti gli attori del comparto. Rafforzare la Biosicurezza significherà innanzitutto prevenzione e coinvolgerà gli stabilimenti di tutto il Paese. La nostra priorità adesso è infatti proteggere i suini dall’aggressione del contagio, limitando il più possibile i rischi”.

E’ quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, delegato dal Ministro Speranza alla gestione dell’emergenza Peste Suina Africana.