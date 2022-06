Albenga, una visita "splendida splendente" nella Cantina dei "Fieui di Caruggi": ecco Rettore (FOTO)

Donatella Rettore, cantautrice ironica e dissacrante, vera icona della musica leggera italiana a partire dagli anni Settanta, accompagnata dal marito Claudio Rego, è stata ospite della Cantina dei "Fieui di Caruggi" ad Albenga.

La cantante di "Kobra" e "Splendido splendente" è rimasta stupita per la ricca collezione di fionde provenienti da tutto il mondo e per la bellezza del centro storico ingauno, un vero museo a cielo aperto.

Ha firmato, ovviamente, la mattonella per il muretto di “E ghe mettu a firma” e ha promesso di tornare a inaugurarla magari in occasione di Ottobre De André.

Con lei il giovane cantante Tancredi, noto per la partecipazione a Amici. In coppia con la Rettore ha inciso "Faccio da me", uscito il 10 giugno e destinato a diventare un tormentone dell'estate 2022, un inno alla libertà di vivere il sesso senza tabù. Un testo leggero, ma piccante e malizioso.