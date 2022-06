Savona, ponte guasto della Darsena: i commercianti diffidano e chiedono i danni all'Autorità Portuale

I commercianti diffidano e richiedono i danni per il ponte rotto e l'assenza di informazioni.

Dopo 24 giorni dalla rottura del ponte Leon Pancaldo che collega il porto di Savona alla città e viceversa, gli esercenti della Darsena hanno deciso di mandare l'intimazione e diffida nei confronti dell'Autorità Portuale savonese.

"A distanza di tre settimane, ad oggi, non solo il guasto non è ancora stato risolto, ma addirittura Ports of Genoa - Porto di Savona, nonostante la perdurante grave situazione e con buona pace dei ripetuti appelli ed i relativi articoli apparsi sui quotidiani locali, non ha aggiornato gli operatori commerciali e la cittadinanza sulle tempistiche di soluzione della questione". Sono questi i contenuti della lettera sottoscritta dai titolari di numerose attività commerciali presenti nella Darsena savonese: Michele Sgambato di Delizie del Mediterraneo, Massimo Veronesi di Osteria delle Mancine, Paolo Baccino e Tiziana Borreani di The Balance, Erminio Peroni di Vinó, Jessica Raffa di Birró, Simona Revedito di La Dolce Vita, Maurizio Toci di Il Toscano, Enrico Mantovani di The Candlelight, Roberto Ierardi di La Tana del Luppolo, Condominio Orsero in persona dell'Amministratore ed infine Sessa Francesca presidente dell'associazione Seconda Stella a Destra ODV.

"Ad aggravare ancora di più la situazione è proprio l'assoluta ed ingiustificata assenza di informazioni da parte di Ports of Genoa in ordine ai referenti e/o appaltatori che si occupano della manutenzione del ponte né in ordine ai tempi di ripristino" prosegue la missiva.

La richiesta che gli esercenti hanno elaborato in forma scritta è, oltre ad avere informazioni inerenti alle modalità di gestione del guasto e delle precise tempistiche, un risarcimento di tutti i danni subiti e subenti a causa di questa grave situazione che incide profondamente sugli incassi e sulla relativa organizzazione del lavoro.

Infatti oltre ai mancati guadagni che gli esercenti riferiscono in relazione alla rottura del ponte, l'assenza di informazioni da parte delle autorità competenti in merito alle tempistiche di risoluzione del guasto, comportano ai titolari delle gravi mancanze organizzative inerenti all'acquisto delle materie prime e degli orari e dei turni del personale.

Anche il Mercato Europeo, che si è svolto nello scorso weekend ha evidenziato una complicata situazione di 'discriminazione' tra le zone in cui ha avuto luogo la manifestazione, favorendo determinati siti e mettendone in ombra altri, provocando importanti perdite economiche per quelle bancarelle che, nonostante tutto, hanno comunque presidiato via Della Calata e nella piazza subito adiacente al ponte Leon Pancaldo.

Ma oltre ai commercianti, la questione del ponte guasto tocca in primis i residenti ed i turisti (per la maggior parte crocieristi) che per fare ritorno dalla città della Torretta devono allungare notevolmente il percorso abituale, che con ingombranti e pesanti borse della spesa o acquisti, e/o con carrozzine e passeggini e per chi soffre di problemi di deambulazione, diventa una problematica non trascurabile.