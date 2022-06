Vessalico (IM): tutto pronto per la grande festa del 2 e 3 luglio.

che richiamano ospiti non solo dalle diverse province liguri, ma anche dal vicino Piemonte.





Come ogni anno, dal 1760 in base al Liber Decretorum Communitatis Vessalici a Vessalico si svolge la Fiera del 2 luglio. Dalla seconda metà del 1900 questa manifestazione si è connotata specificamente come fiera dell’Aglio di Vessalico, prodotto di grande qualità coltivato negli undici comuni dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia e presente nell’Atlante dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria e nell’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Comitato per la tutela dell’aglio di Vessalico, nato nel 2018, riunisce tutti i produttori del territorio e ha intrapreso il percorso per ottenere l’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

La Fiera del 2 luglio è forse divenuta l’appuntamento più importante per l’aglio di Vessalico; sono circa 30 i produttori che ogni anno partecipano alla Fiera, la quale ha ormai un richiamo interregionale: gli ospiti giungono non solo dalle diverse province liguri, ma anche dal vicino Piemonte.

La Fiera nel tempo si è evoluta e non si limita più a essere una vetrina per la vendita di aglio, ma vuole diffonderne la conoscenza a livello culturale, storico, enogastronomico, nutrizionale.

Quest’anno la Fiera, che ha il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio e Unione dei comuni Alta Valle Arroscia, si sviluppa su due giorni, 2 e 3 luglio ed avrà una gustosa anticipazione la sera del venerdì 1 luglio con l’inaugurazione della mostra “Allium ridens” di Tiziano Riverso ed una cena presso il ristorante “Da Maria” di Vessalico.

Oltre alla fiera ed alla bancarelle un ricco programma di incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni, ci saranno attività benefiche come la presenza della Fata Zucchina, con l’incasso della vendita dei suoi libri, che sarà devoluto in beneficenza, la Fiera dell’Adozione, in collaborazione con l'associazione Adotta Liguria, e la partecipazione di altre associazioni no profit. Per la gioia dei più piccoli, sarà presente una truccabimbi e sarà possibile passeggiare a cavallo tra i banchi della fiera. E ci sarà anche l’arrivo delle auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori









Ecco il programma completo della Fiera dell'Aglio di Vessalico