Buon compleanno Chiabrera! Dagli “Amici del San Giacomo” un regalo speciale al poeta nel giardino dell'ex convento (FOTO e VIDEO)

“ È stata un’iniziativa importante per ricordare alla cittadinanza che il poeta giace nella chiesa di San Giacomo e per aver fatto rivivere il giardino del San Giacomo dopo anni di abbandono ” dice Michele Salvatore, presidente dell'associazione.

Uno spazio verde per il quartiere che rinasce come luogo di aggregazione sociale e che sarà a breve pronto per ospitare eventi, grazie al contributo della Fondazione De Mari e del lavoro dei nostri instancabili volontari Ruggero e Luigi.

“L’alloro è un simbolo importante - spiega Gabriele Cordì, vice presidente dell’associazione - perché sin dal medioevo rappresenta il trionfo nella poesia e veniva utilizzato per incoronare i grandi poeti, quindi abbiamo deciso di creare una targa per dedicare al Chiabrera questa pianta dal forte valore simbolico” .