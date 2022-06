Noli, il 25 giugno il concerto del Soprano Yang Hanxi accompagnata dalla pianista Ivana Zincone

Sabato 25 Giugno 2022, alle ore 21,15, presso il Teatro Defferrari di Noli si svolgerà un Recital Operistico del Soprano Yang Hanxi, accompagnata al pianoforte dalla pianista Ivana Zincone. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti.

L’evento si svolge con il contributo del Comune di Noli e chiude una rassegna che ha visto la realizzazione di 8 eventi, da Aprile sino a fine Giugno, con una straordinaria partecipazione di pubblico. Quasi tutti gli eventi hanno registrato il “sold out” e per la Commedia Musicale messa in scena dalla nostra Compagnia Musico-Teatrale del Teatro Defferrari è stata necessaria una replica la sera successiva. Sabato 25 Giugno la giovane cantante cinese chiude la stagione musicale che si è svolta all’interno del Teatro Defferrari. La Filarmonica da Luglio riprenderà la sua attività con i Concerti estivi in Piazza, all’aperto.

Sabato 9 luglio il gruppo della Filarmonica che comprende i musicisti professionisti e dilettanti dei 4 Comuni del “Golfo dell’Isola”, cioè Noli, Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio, aprirà la stagione con il tradizionale Concerto di S. Eugenio. Poi seguiranno altri 3 Concerti: Sabato 16 Luglio un programma “Europeo” con la Soprano danese Christine Hjorth Bjerre in Trio con Pianoforte e Clarinetto (Piazza Stettini ore 21,30), Mercoledì 3 agosto sarà dedicato alle colonne sonore famose con il gruppo “Preludio Movie Ensemble” di Torino (Piazza Stettini ore 21,30), ed infine Martedì 9 agosto, sempre alle ore 21,30 ma in Piazza Chiappella, sarà la volta del “Combo Acoustic Trio” che proporrà famosi brani Rock e Pop di autori italiani e internazionali ri-arrangiati in chiave acustica.

Yang Hanxi è nata a Hohhot Inner Mongolia, in Cina, il 28 febbraio 1990. Nel 2012 ha deciso di trasferirsi in Italia per studiare canto lirico. Dopo aver studiato con il tenore Vittorio Terranova e aver frequentato i corsi presso l’Accademia della Voce del Piemonte con la soprano Silvia Mapelli de La Scala si è iscritta al biennio di canto lirico ad indirizzo concertistico presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria dove, nel 2017, si è laureata a pieni voti (110/110) sotto la guida del maestro Riccardo Ristori. nello stesso anno si è iscritta anche al biennio di Canto Lirico indirizzo Discipline dello Spettacolo laureandosi sempre a pieni voti 110/110 e la Lode. Nel 2017 vince il premio speciale categoria assoluta della giuria al Concorso Internazionale “Toscanini” di Brescia. Nel maggio 2018 vince il primo premio assoluto con votazione massima 100/100 al Concorso musicale nazionale “Talenti in Canavese” e nello stesso anno è finalista al concorso Intenazionale “Piemonteopra voci dal mondo” di Torino e a luglio vince il secondo premio nel concorso Internazionale “Città di Monterosso al Mare”, presso Monterosso delle Cinque Terre. Ha partecipato a masterclass di Vittorio Terranova, Silvia Mapelli, Alessandro Corbelli, Barbara Frittoli, Linda campanella, Joses Carreras. Nel 2019 è stata scelta dal Coro dell’Accademia del Teatro ala Scala di Milano ed ha partecipato come corista al Gala di Placido Domingo nello stesso Teatro della Scala di Milano.

Al pianoforte Ivana Zincone di Alessandria, attivissima pianista che ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia e all’estero, vincitrice di premi a diversi concorsi nazionali ed internazionali per Duo Pianistico, esecuzioni in prima assoluta e incisioni di diversi CD.