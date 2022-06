Andora, il saluto dell’amministrazione ai ragazzi che hanno terminato il ciclo della scuole medie

Dopo l’interruzione causata dalla pandemia, è tornata la consueta festa di saluto agli studenti di Andora che hanno terminato il ciclo scolastico delle medie. Ieri pomeriggio a Palazzo Tagliaferro incontro con 80 ragazzi: il sindaco Mauro Demichelis, l'assessore Maria Teresa Nasi e il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Martino hanno consegnato un attestato di congratulazioni a tutti i ragazzi.

"Mi complimento con le ragazze e i ragazzi che hanno raggiunto questo importante traguardo - ha dichiarato il presidente Daniele Martino - Da oggi entrano un po' di più nel mondo dei grandi e concludono un ciclo di studi fondamentale per la loro crescita didattica ma soprattutto personale. Ringrazio sentitamente il Preside Michele Formica, tutti i professori e il personale Ata per la disponibilità e competenza che dimostrano costantemente; in questi anni complessi, hanno guidato tutti insieme i ragazzi con impegno e passione nei loro momenti di crescita e di studio. Rivolgo inoltre un plauso particolare per l'organizzazione di questa giornata al Comitato Genitori guidato da Geta Pislaru con il valido aiuto di Alessia Ammendola, Simona Elena Baldovin, Daniela Busuioc, Teresa Cezarino, Valentina Ciardiello, Barbara Granziera, Mariella Munisteri, Maddalena Niutta e Fatin Tayar. Infine, desidero rimarcare il grande interesse che il Sindaco Mauro Demichelis e l'Assessore Maria Teresa Nasi hanno riposto per questo gioioso pomeriggio di festa."

Durante il pomeriggio, sono stati premiati anche gli otto ragazzi della seconda media che hanno partecipato con successo al concorso "Un Poster per la Pace", organizzato dal Lions Club Andora - Valle del Merula.

I vincitori sono stati Alberto Monaco, Alex Isarai, Ambra Origlia, Doha Nahil, Francesca Cavallo, Giulia Lai, Pietro Corradi e Timothy Raso.