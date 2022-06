Movida di Albissola, protocollo d'intesa tra comune, bar e discoteche per le chiusure notturne estive

Proroga della chiusura degli esercizi di somministrazione nel centro storico alle tre e orario di chiusura delle discoteche e discobeach alle tre e mezza.



Questa la decisione del sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti in merito agli orari della movida albissolese che tramite la sottoscrizione di un protocollo d'intesa firmato con i titolari dei bar che delle discoteche, potranno ricevere proroghe.



"È compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini; nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne - viene spiegato nell'ordinanza -

Considerato che alcune zone del territorio si caratterizzano per la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento misto, dove l'alto numero di presenze concentrate in limitati spazi fisici, spesso situati nelle immediate vicinanze di abitazioni e quartieri residenziali, determina soprattutto nelle ore

serali e notturne, potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica in contrasto con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti , soprattutto a causa dell'abuso di sostanze alcoliche.

Considerato che per le serate in cui la chiusura del locale è stabilita in orario diverso è necessario anticipare l'abbassamento dei volumi dei diffusori acustici".



Nel caso in cui la sottoscrizione del protocollo d'intesa fosse effettuata da un solo interessato, la protrazione d'orario sarà concessa dal sindaco al solo sottoscrittore.



La deroga all'orario di chiusura ai pubblici esercizi di somministrazione nel periodo di attuazione del protocollo d'intesa sarà quindi concessa fino alle ore 3.00 nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica; mezz’ora prima della chiusura del locale con i gestori che dovranno terminare la somministrazione di bevande alcoliche e ridurre il livello acustico delle emissioni sonore agevolando il deflusso ordinato dal locale.



È inoltre concessa la deroga all'orario di chiusura alle ore 3.30 nelle notti tra martedì e mercoledì, tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica per il periodo dal 10 giugno al 30 settembre alle discoteche e discobeach e mezz’ora prima della chiusura del locale i gestori dovranno terminare la somministrazione di bevande alcoliche e di ridurre il livello acustico delle emissioni sonore agevolando il deflusso ordinato dal locale.



"Qualora venga elevata al titolare del pubblico esercizio una contravvenzione per non aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di orari di chiusura, somministrazione di bevande alcoliche, attività rumorose, o venga riscontrata la violazione o la mancata attuazione degli impegni previsti nel presente protocollo d'intesa: se si tratta di prima violazione, a sospendere per una settimana qualsiasi deroga all'orario di chiusura; se si tratta di recidiva semplice ( seconda infrazione) a sospendere per un mese qualsiasi deroga all'orario di chiusura; se si tratta di recidiva reiterata a revocare in via definitiva qualsiasi deroga all'orario di chiusura" viene spiegato nel protocollo d'intesa.



I gestori dei pubblici esercizi, delle discoteche e delle discobeach sottoscrittori del Protocollo d'intesa, si impegnano: allo scrupoloso e costante rispetto della normativa vigente in materia di pubblici esercizi e locali di intrattenimento; a provvedere a tener pulita l'area adiacente il proprio esercizio pubblico, e ad effettuare nelle serate tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica dei mesi di luglio ed agosto una pulizia straordinaria la mattina successiva effettuando gli interventi indicati in calce al presente protocollo; all'interno dei locali a diffondere messaggi e materiale informativo, nell'ambito di campagne contro la violenza, i comportamenti illeciti, nonché, in particolare l'uso di alcol e sostanze stupefacenti; a rispettare i limiti di legge delle emissioni sonore al fine di assicurare la tutela dei cittadini che vivono nelle vicinanze dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di contrastare i fenomeni di degrado urbano, i titolari dei predetti esercizi dovranno osservare il contenimento delle emissioni sonore sia internamente che esternamente al locale; ad estere in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal competente Ufficio; a non effettuare vendita di bevande in bottiglie di vetro ; a rispettare scrupolosamente il divieto di somministrazione di alcolici ai minori e voler esortare con ogni mezzo gli avventori a moderare l'assunzione di alcolici e ad essere prudenti nella guida e mette e a disposizione test alcolici monouso; a prevedere massima vigilanza perché venga evitata qualsiasi turbativa dell'ordine e della quiete pubblica durante le ore notturne e non vengano somministrati alcolici a persone che già manifestano segni evidenti di ubriachezza oltre ai minori di età inferiore ai limiti di legge e venga rammentato agli avventori di evitare, una volta usciti dai locali, schiamazzi o rumori con disturbo del riposo delle persone.



La pulizia verrà effettuata in Piazza Sisto IV, Piazza Rossello, Via Repetto, Via Piccone, Vico al mare, Piazza del Popolo, Via Colombo, Via Italia, Piazza Leuti, sottopasso e C.so Bigliati lato monte ( portici).



La pulizia consiste nello spazzamento manuale della superficie pavimentata, la raccolta dei rifiuti e la disinfezione delle aree esterne dove necessario.



"La verifica del rispetto delle operazioni di pulizia sarà effettuata a cura del personale impiegato nel servizio di raccolta rifiuti e pulizia incaricato dall’Amministrazione" concludono nel protocollo d'intesa.