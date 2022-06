Albisola, nuova pista di Pump Track a Luceto: il comune punta alla realizzazione

Una nuova pista di Pump Track a Luceto nei giardini "ex fontana".

Il comune di Albisola Superiore ha l'intenzione di promuoverla per dotare la comunità di un ulteriore spazio per l'attività sportiva all'aperto in un'area già dedicata allo sport e dove è inoltre presente il circolo ricreativo culturale della frazione.

Il pump track è una pista a circuito chiuso composta da curve e gobbe con fondo in asfalto che garantisce, rispetto al fondo naturale, una maggiore stabilità, una minima manutenzione e la possibilità di coniugare diverse discipline, dalla bmx e mountain bike allo skateboard e pattinaggio.

L'amministrazione comunale vuole quindi approvare il progetto per presentare domanda di finanziamento nel programma regionale di rigenerazione urbana 2022 che prevede un contributo massimo ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti di 200mila euro.

Lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della pista di circa 120 metri prevede proprio la cifra complessiva, con, nel caso, una cifra a disposizione del comune di 41mila euro.