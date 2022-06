Giovanni Pazzano, il cartografo di Tovo San Giacomo che conserva le tradizioni attraverso le mappe storiche

La storia di ogni paese è celata anche nei nomi che gli abitanti hanno attribuito nel tempo ai suoi luoghi. La memoria di ciò risiede solo nella conoscenza dei nostri anziani ed è necessario preservarla attraverso una mappa che individui questi luoghi. Per questo motivo Giovanni Pazzano ha avviato un progetto cartografico mirato proprio alla salvaguardia dei toponimi. E l’ha fatto cominciando a realizzare le mappe storiche del suo territorio.

La storia di ogni paese è celata anche nei nomi che gli abitanti hanno attribuito nel tempo ai suoi luoghi, facendo riferimento a un tipo di vegetazione o coltivazione, a un animale che in esso ha abitato o lo ha attraversato, a un avvenimento in esso accaduto, a un personaggio le cui gesta meritano di essere ricordate, a una conformazione geologica, a un culto in esso praticato, a una superstizione che lo avvolge, a un’antica edicola adesso scomparsa o una croce, a un letto di un fiume che ha spostato il suo corso, a un mulino o a un gumbo di cui non restano che ruderi, a un combattimento in esso accaduto, al modo in cui il sole ha deciso di illuminarlo o di negargli il suo calore, a un antico guado, a una fornace ormai spenta, a una colombaia, a una torre di avvistamento, a un cippo o a una mulattiera ora scomparsa.

La memoria risiede solo nella conoscenza dei nostri anziani ed è necessario preservarla attraverso una mappa che li individui. Una carta che permetta di individuarne l’ubicazione, di conoscerne l’origine ed il significato, tramandandoli.