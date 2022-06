"Vanitose”: nuovo film in uscita per il pluripremiato regista loanese Giorgio Molteni

Si intitola "Vanitose" il nuovo film, in uscita prossimamente nelle sale cinematografiche, firmato da Giorgio Molteni, regista loanese pluripremiato nel mondo.

In una balera, l'ultimo dell'anno, si svolge un concorso di bellezza per candidate oltre i 40 anni. Donne che hanno voglia di piacere, di essere ancora desiderabili. Donne che vogliono piacere agli altri e a loro stesse. Molteni si è ispirato ad un episodio personalmente vissuto per realizzare la sua ultima opera: "Qualche anno fa, un amico mi invitò in una trattoria che quella sera ospitava un concorso di miss over 40 - racconta ai microfoni di Savonanews - non sapevo nemmeno che esistessero concorsi simili, da quel giorno mi si è aperto un modo: mi ha incuriosito come queste donne non avessero alcun timore ad esibirsi, erano entusiaste davanti ad una platea composta da gente assolutamente normale".

"Guardando la situazione con l'occhio del cineasta sono rimasto folgorato, ho pensato che non si potesse trasformare tutto ciò in un film e questo pensiero ha continuato a frullarmi nella testa per anni - aggiunge il regista - la sceneggiatura è scritta per l'80% con fatti e personaggi che ho visto quella sera, pochissime sono state le aggiunte. Si tratta di una storia unica che si differenzia un po' dai soliti cliché: spero possa ritagliarsi uno spazio importante trai vari festival cinematografici".

Un mondo di sentimenti, di rancori forse anche di vendette, invidie e gelosie, che vede tra gli interpreti Daniela Terreri, Luca Molteni e Valentina Di Simone. Il film, girato a Bellagio, pittoresca location sulle rive del lago di Como, immerge in un mondo diverso, al di là del tempo, in una realtà poco conosciuta, ma sempre più viva.