Incendio appartamento nella notte a Ceriale in via Pontetto. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 2 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga (la squadra 51, l'autoscala e l'autobotte), i sanitari e i carabinieri.

Secondo quanto riferito le fiamme sono divampate nel vano cucina, pare per una fuga di gas. Le cause comunque sono ancora in via di accertamento.